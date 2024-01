Arnaldi, esordio ok: battuto Fucsovics in rimonta

Buona la prima per il ligure che elimina l'ungherese Fucsovics dopo aver annullato un match point. In campo femminile vittoria anche per Lucia Bronzetti che si regala il secondo turno con Sabalenka. Il torneo di Brisbane è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il 2024 inizia con una vittoria per Matteo Arnaldi. Sono serviti due giorni e tre set all'azzurro per battere l'ungherese Fucsovics nel primo turno dell'ATP 250 di Brisbane. 6-7, 6-4, 7-6 il punteggio finale in 3 ore e 8 minuti di gioco complessive, divise tra lunedì e martedì vista l'interruzione per pioggia. Una partita all'insegna dell'equilibrio, con un solo break nel match. Il primo parziale - giocato lunedì - si era concluso con un tiebreak deciso dal mini break in favore di Fucsovics nel dodicesimo punto. Arnaldi, però, è riuscito a spostare l'inerzia dalla sua parte nel secondo set, ma faticando visto che sul 3-4 ha dovuto annullare due palle break che avrebbero portato Fucsovics a servire per il match. Dal break mancato al break subito dall'ungherese nel nono gioco, frutto di tre errori in quattro punti. Il tiebreak è stato decisivo anche nel terzo parziale in cui Arnaldi ha confermato il suo spirito da guerriero. Avanti 5-2, l'azzurro ha subito la rimonta di Fucsovics fino al 5-5. L'ungherese ha avuto anche un match point sul 6-7, ma Arnaldi è riuscito a ribaltare e chiudere per 9 punti a 7. L'ennesima partita ribaltata da Matteo che al 2° turno sfiderà lo slovacco Klein, n. 170 della classifica mondiale.