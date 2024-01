Nadal torna e vince: Thiem ko in 2 set

Al ritorno in campo dopo un anno di stop, Nadal ha battuto Thiem con lo score di 7-5, 6-1 in un'ora e 30 minuti di gioco. Una prestazione brillante dello spagnolo che ha vinto il 90% di punti con la prima ed è apparso già in condizione. "Il 2023 è stato tra gli anni più duri della mia carriera" ha ammeso Rafa che al 2° turno affronterà Kubler

La vittoria per cancellare un anno buio e scrivere un nuovo capitolo. Il 2 gennaio 2024 segna un nuovo inizio per Rafael Nadal che riparte con una vittoria all'ATP 250 di Brisbane contro Dominic Thiem. Due set vinti in un'ora e 30 minuti, la versione deluxe di Rafa che è apparso in grande spolvero nonostante l'inattività per i problemi fisici. Colpi di qualità, reattività e brillantezza: la stoffa di un campione che a 37 anni si è rimesso in gioco e ha iniziato nel migliore dei modi. Era appena il primo turno di un torneo 250, ma sembrava una finale Slam, come quelle giocate da Nadal e Thiem al Roland Garros. Uno stadio sold-out (5.500 spettatori presenti alla Pat Rafter Arena di Brisbane), il corner del maiorchino al gran completo con coach Moya, papà Sebastià e la moglie Xisca e gli avversari che diventano spettatori, come nel caso di Rune. Tutti volevano esserci per il ritorno di Nadal 349 giorni dopo l'ultima volta.