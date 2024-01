Tennis

Il 2024 è alle porte, con l'attesa per il torneo olimpico, in programma il 27 luglio a Parigi. Si parte come sempre in Australia, per poi passare in Europa con Monte-Carlo, Roma, Roland Garros e Wimbledon. Si chiude a novembre con la quarta edizione delle ATP Finals a Torino. Ecco il calenario completo. Il grande tennis è su Sky, che trasmetterà dal 2024 al 2028 oltre 80 tornei tra ATP e WTA con più di 4.000 partite di tennis I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY-ATP-WTA DAL 2024 - IL CALENDARIO WTA