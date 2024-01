L'ultima rifinitura effettuata a Monte-Carlo ha dato esito positivo: il piede è migliorato, Matteo Berrettini parte per Melbourne dove disputerà gli Australian Open. L'azzurro tornerà così in campo dopo oltre quattro mesi dall'infortunio di New York. Gli Aus Open dal 14 gennaio visibili su Sky

Matteo Berrettini giocherà gli Australian Open. Il tennista romano ha sciolto le riserve nelle ultime ore e dopo un test positivo, che ha confermato i miglioramenti al piede che lo aveva condizionato nei giorni precedenti (costringendolo a rinviare la partenza per l'Australia e ritirarsi dalle qualificazioni di Brisbane, ndr), ha deciso di partire per Melbourne. Uscito dalla Top 100 per la prima volta dopo oltre cinque anni, il romano sarà raggiunto in Australia dal nuovo coach, lo spagnolo Francisco Roig, 55enne che ha lavorato per quasi due decenni nel team di Rafa Nadal. Berrettini non gioca un match dallo scorso US Open, quando si infortunò alla caviglia nel 2° turno contro il francese Arthur Rinderknech. Matteo entrerà direttamente nel main-draw, quinto azzurro insieme a Jannik Sinner (n.4 ATP), Lorenzo Musetti (n.27 ATP), Matteo Arnaldi (n.44 ATP), Lorenzo Sonego. Gli Australian Open cominceranno domenica 14 gennaio e saranno visibili su Sky Sport sui canali 210 e 211 (Eurosport).