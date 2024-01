Rybakina trionfa nel femminile, ora Rune-Dimitrov

Rybakina domina la finale femminile battendo Sabalenka con lo score di 6-0, 6-3 in 72 minuti. Per la kazaka è il sesto titolo in carriera. Ora su Sky Sport Uno e in streaming su NOW la finale maschile tra Rune e Dimitrov

È Elena Rybakina la prima campionessa 2024 in campo femminile. La kazaka, n. 4 al mondo, ha conquistato il WTA 500 di Brisbane, battendo in finale la n. 2 della classifica mondiale, Aryna Sabalenka, con un netto 6-0, 6-3 in un'ora e 12 minuti. Una piccola "vendetta" sportiva per Rybakina che un anno fa, proprio in Australia, perse una finale Slam contro la bielorussa. Stavolta l'esito è stato diverso in un match quasi a senso unico. Sabalenka è stata lucida a tratti, Rybakina è stata premiata per la sua costanza nel rendimento, tenendo sempre alta la tensione. Per la kazaka è il sesto titolo in carriera, il primo dagli Internazionali di Roma 2023.