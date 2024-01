Gauff conquista Auckland: battuta Svitolina

Settimo trionfo in carriera per la 19enne statunitense che conferma il titolo vinto un anno fa in Nuova Zelanda, battendo Elina Svitolina in rimonta dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. Un match in crescendo per l'americana che si candida tra le favorite agli Australian Open

Da New York ad Auckland. Quattro mesi dopo la vittoria degli US Open, Coco Gauff torna vincere nel circuito WTA. La tennista statunitense ha vinto il WTA 250 neozelandese battendo in finale l'ucraina Svitolina con il punteggio di 6-7(4), 6-3, 6-3 in 2 ore e 35 minuti. Un match lungo e combattuto, in cui Gauff è uscita fuori alla distanza contro un'ottima Svitolina. Dai rimpianti nel primo set (in cui ha sprecato due set point sul 5-4, perdendo poi il parziale al tie break) ai successivi due set dominati, grazie a un servizio ritrovato e meno errori: Gauff conferma così il titolo vinto un anno fa ad Auckland, conquistando il settimo trofeo in carriera nel circuito maggiore.