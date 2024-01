Nadal salta gli Aus Open: "Problema muscolare"

Il tennista spagnolo ha annunciato con un post su Instagram che non parteciperà agli Australian Open per una microlacerazione muscolare: "Non sono pronto a sostenere i match su cinque set, torno in Spagna per curarmi. Penso positivo per il resto della stagione"

Rafael Nadal non giocherà gli Australian Open. La brutta notizia arriva due giorni dopo la sconfitta contro Jordan Thompson a Brisbane, torneo che segnava il rientro in campo dell'ex n. 1 al mondo dopo un anno di stop per infortunio. E proprio un nuovo problema fisico costringerà Rafa a far rientro in Spagna. "Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica che ha evidenziato una microlacerazione su un muscolo, ma non nella stessa parte in cui avevo subito il precedente infortunio e questa è una buona notizia" ha spiegato il 22 volte campione Slam con un post su Instagram.

"Non sono pronto per i cinque set" Già dopo il match Nadal era apparso preoccupato per le sue condizioni e gli esami hanno confermato la necessità di un nuovo periodo di riposo. "In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello di esigenza in 5 set match - ha proseguito lo spagnolo - Quindi sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare. Ho lavorato duramente durante l'anno per questo ritorno e come ho sempre detto il mio obiettivo è essere al mio miglior livello in 3 mesi". leggi anche Aus Open, 20 azzurri al via nelle qualificazioni

"Triste per il forfait, ma penso positivo" Adesso andrà monitorata l'evoluzione dell'infortunio di Nadal, triste per il forfait ma fiducioso per il proseguo della stagione: "Sono triste per non essere riuscito a giocare di fronte al fantastico pubblico di Melbourne - ha concluso lo spagnolo - Volevo davvero giocare in Australia e ho avuto modo di disputare alcune partite che mi hanno resto molto felice. Ora penso positivo per l'evoluzione della stagione".