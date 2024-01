Aus Open, 20 azzurri al via nelle qualificazioni

Folta pattuglia italiana a Melbourne per le qualificazioni del primo Slam dell'anno: sono 18 uomini e due donne. In campo maschile guida il gruppo Flavio Cobolli, fresco di ritorno in top 100, che debutterà con la wild card australiana Jin. Al 1° turno anche il derby Nardi-Maestrelli. Nel femminile ci saranno Stefanini e Brancaccio. Gli Australian Open saranno visibili dal 14 gennaio sui canali 210 e 211 del telecomando Sky

Diciotto uomini e due donne. È la folta pattuglia azzurra nelle qualificazioni degli Australian Open che prenderanno il via a Melbourne Park da lunedì. In campo maschile ci sono quattro italiani tra le teste di serie: a guidare il gruppo è Flavio Cobolli, fresco di ritorno in top 100 e numero 2 del seeding. Il romano debutterà contro l'australiano Jin, n. 726 al mondo, in tabellone grazie a una wild card. Tra i match degli azzurri riflettori puntati sul derby tra Luca Nardi e Francesco Maestrelli (sarà una sfida inedita), mentre Stefano Travaglia affronterà l'ex top 10 David Goffin. In campo femminile, invece, ci saranno in tabellone Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini che giocheranno rispettivamente contro la britannica Dart e l'olandese Pattinama Kerkhove.