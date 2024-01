Bronzetti eliminata ad Hobart: vince Zhu 7-5, 6-1

Esce di scena la prima italiana all'Hobart International, torneo WTA 250 in programma nella capitale della Tasmania: Lucia Bronzetti (n.55 WTA) è stata battuta 7-5, 6-1 dalla cinese Lin Zhu (33 WTA, best 31). Nella gelida notte tasmana (11 gradi), l'azzurra è rimasta in partita fino al 5-4 del primo set, quando ha servito per il parziale: da quel momento 8 giochi a uno per l'asiatica, che ha chiuso i conti. Per Bronzetti il miglior piazzamento sul duro restano i quarti di finale raggiunti a Portorose nel 2021, a Monastir, Ningbo e Guangzhou nel 2023. In tabellone altre due italiane, in campo domani: Elisabetta Cocciaretto, numero 47, difende la finale di un anno fa contro una qualificata, la kazaka Yulia Putintseva, numero 63. Martina Trevisan (n.46 WTA) affronta la bulgara Viktoriya Tomova (n,75 WTA, best ranking 71): tutti i match delle italiane in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.