Sonego interrompe una serie di tre ko consecutivi battendo il tedesco Hanfmann dopo tre ore di gioco e un match point annullato. Supera il primo turno anche Arnaldi che elimina lo spagnolo Zapata Miralles. Mercoledì in campo pure Musetti. L'ATP 250 di Adelaide è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato

Inizia bene il torneo di Adelaide per Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego . I due azzurri hanno superato il primo turno dell'ATP 250 australiano, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato, eliminando rispettivamente lo spagnolo Zapata Miralles e il tedesco Hanfmann .

"È il primo torneo dell'anno e sono già stanco". Le parole di Lorenzo Sonego riassumono al meglio la battaglia affrontata dal torinese che ha impiegato 3 ore per eliminare Yannick Hanfmann , n. 49 al mondo, con lo score di 7-5, 2-6, 7-6(9). Una vittoria da lottatore vero per Sonego che ha annullato un match point nel tiebreak decisivo , concluso 11-9. Cuore e testa: un risultato fondamentale per Lorenzo che interrompe una serie di tre ko consecutivi e trova il primo successo stagionale. Al secondo turno Sonego giocherà contro lo statunitense Sebastian Korda, n. 3 del seeding: il bilancio nei precedenti è 3-1 per l'azzurro.

Arnaldi supera Zapata: sarà rivincita con Jarry

Arnaldi, che lunedì ha eguagliato il suo best ranking e vede vicina la top 40, ha battuto all'esordio il lucky loser spagnolo Zapata Miralles, n. 77 ATP, entrato in tabellone dopo il forfait di Fucsovics. L'azzurro ha impiegato un'ora e 42 minuti per chiudere il match con lo score di 6-4, 6-3. Una sfida insidiosa per il ligure, soprattutto nel primo set in cui si è trovato sotto di un break per due volte e ha rimontato da 3-4 a 6-4, strappando il servizio a Zapata Miralles in due occasioni consecutive. Più "lineare" il secondo parziale, risolto in favore di Matteo (che ha faticato a mettere la prima in campo, solo il 44%) con il break a zero nell'ottavo gioco. Alla terza vittoria nei primi quattro match stagionali, Arnaldi affronterà al secondo turno il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 2 del tabellone. Sarà il remake della sfida disputata lo scorso settembre a Pechino, persa da Matteo dopo 3 ore e tre match point falliti.