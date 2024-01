WTA Hobart, Trevisan e Cocciaretto ko al 1° turno

Sconfitta all'esordio nel torneo per le due azzurre: Cocciaretto perde contro Putintseva dopo aver fallito un match point, Trevisan subisce un doppio 6-3 dalla bulgara Tomova. Il WTA 250 di Hobart è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato

Si conclude al primo turno il torneo delle italiane al WTA 250 di Hobart, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato. Dopo il ko di Lucia Bronzetti contro la cinese Zhu, sono arrivate le sconfitte all'esordio anche di Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Tanti rimpianti soprattutto per Cocciaretto che, al primo match del 2024, ha perso contro la kazaka Yulia Putintseva con lo score di 0-6, 7-5, 7-6(4) dopo due ore e 20 minuti. Un match che poteva finire in due set visto che la marchigiana ha servito due volte per l'incontro nel secondo parziale, fallendo anche un match point nell'ottavo gioco sul 5-2. Putintseva è stata brava a trascinare l'incontro al terzo con una serie di cinque game vinti, chiudendo poi 7-4 al tiebreak nell'ultimo set. Cocciaretto paga soprattutto un rendimento difficile al servizio: 8 doppi falli, 57% di prime in campo, solo il 41% di punti vinti con la seconda e 5 break subiti.