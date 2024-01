Passa dal Kooyong Classic la preparazione di Matteo Berrettini per gli Australian Open. Dopo aver rinunciato al torneo di Brisbane, il romano parteciperà come Sinner all'esibizione in programma a Melbourne dal 10 al 12 gennaio. L'annuncio è arrivato da parte degli organizzatori con un tweet: "L'italiano si unisce al gruppo di partecipanti per gli ultimi preparativi in vista degli Australian Open". Sarà un test importante per Berrettini, scivolato fuori dalla top 100, che non disputa un incontro dal 31 agosto contro Rinderknech agli US Open. Matteo ha già svolto i primi allenamenti a Melbourne Park sotto lo sguardo attento di Francisco Roig, suo nuovo coach dopo la separazione con Vincenzo Santopadre.