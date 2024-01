Ottavi di finale amari ad Adelaide per Arnaldi e Sonego, sconfitti da Jarry e Korda. Il ligure esce di scena dopo 3 ore e 28 minuti fallendo un match point, il torinese non sfrutta 5 set point. Alle 9 l'esordio di Musetti contro l'australiano Thompson. Il torneo di Adelaide è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW KOOYONG CLASSIC, SINNER BATTE POLMANS: IL RACCONTO

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Adelaide, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato. Impegnati nella notte italiana, i due azzurri hanno perso rispettivamente contro la testa di serie n. 2, Nicolas Jarry, e n. 3, Sebastian Korda. Entrambi fuori con rimpianti, visto che Arnaldi ha avuto un match point in una lotta di 3 ore e 28 minuti, mentre Sonego non ha sfruttato 5 set point.

Jarry annulla un match point e batte Arnaldi L'ennesima maratona con Jarry si è rivelata nuovamente fatale per Matteo Arnaldi. Come negli ottavi di Pechino pochi mesi fa, il ligure ha perso in tre set dopo una battaglia di più di tre ore: 6-7(5), 7-6(7), 6-4 il punteggio in favore del cileno che ha annullato anche un match point. Un déjà vu vissuto da Arnaldi a cui non mancano i rimpianti: nel secondo set, infatti, ha prima servito per l'incontro sul 5-4, perdendo il servizio ai vantaggi, e poi fallito un match point al tiebreak. Alla lunga ha prevalso il n. 18 al mondo che ha sfruttato soprattutto le difficoltà di Arnaldi con la seconda nel set decisivo (7 su 18 per l'azzurro).

Korda ritrova la vittoria con Sonego Riparte da Adelaide, invece, il cammino di Sebastian Korda che interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive, battendo Sonego con lo score di 6-4, 7-6(10) in poco meno di due ore. Lo statunitense, n. 29 al mondo, è stato in controllo del match fino a metà del secondo set, poi Sonego ha avuto le chance per rientrare in partita, servendo per il parziale e fallendo complessivamente cinque set point. L'epilogo nel tie break è stato quasi beffardo per il torinese che ha concesso il match point decisivo (dopo averne annullati due) sbagliando un comodo smash a rete con campo aperto. Per Sonego è il quarto ko negli ultimi cinque match, la prima sconfitta con Korda da Parma 2021.

