Il 2024 di Sinner inizia con una vittoria nell'esibizione a inviti che precede gli Australian Open. L'azzurro ha battuto l'australiano Polmans con lo score di 6-4, 6-0 in un'ora e 27 minuti, vincendo gli ultimi nove game di fila. Jannik tornerà in campo giovedì contro Ruud

Inizia con una vittoria al Kooyong Classic il 2024 di Jannik Sinner . Al debutto nell'esibizione a inviti che si svolge a Melbourne prima degli Australian Open, l'altoatesino ha impiegato un'ora e 27 minuti per battere l'australiano Marc Polmans , n. 156 al mondo, con lo score di 6-4, 6-0 . Una sfida dominata da Jannik a cui sono bastati pochi game per prendere le misure all'avversario e poi prendere il largo. Dal 3-4 in favore di Polmans nel primo set, dopo un iniziale break e controbreak, l'azzurro ha vinto gli ultimi nove giochi dell'incontro . Un buon allenamento per Sinner, più forte anche delle difficoltà legate alle condizioni atmosferiche, a causa del vento che spirava su Melbourne.

Giovedì contro Ruud

Per Sinner il livello si alzerà già domani. Il numero 4 al mondo tornerà in campo nel secondo match dall'una di notte italiana contro Casper Ruud, n. 11 ATP e reduce da tre vittorie consecutive in United Cup. Il bilancio nei precedenti è 2-0 per Jannik, ma l'ultima sfida risale ai quarti di finale del torneo di Vienna 2021. La formula del Kooyong Classic non prevede alcun tabellone, ma soltanto una serie di incontri. Tra gli invitati c'è anche Matteo Berrettini che dovrebbe scendere in campo venerdì.