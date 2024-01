Aus Open, giovedì il sorteggio: ecco come funziona

E' in programma giovedì 11 gennaio il sorteggio del tabellone degli Australian Open, al via domenica. Sono 32 le teste di serie, che non potranno affrontarsi tra di loro prima del 3° turno. Sinner, n°4 del seeding, è già sicuro di evitare Djokovic e Alcaraz fino alla semifinale. Ecco i criteri. Gli Aus Open dal 14 gennaio visibili su Sky

Giovedì 11 gennaio verrà sorteggiato il tabellone degli Australian Open, primo Slam della stagione, al via domenica e per la prima volta spalmato su 15 giorni. Già decise le teste di serie che occuperanno i 32 posti disponibili, mentre sono in corso le qualificazioni per assegnare gli ultimi pass per il main-draw. Sono due gli italiani inseriti nel seeding: Jannik Sinner è la testa di serie n°4, Lorenzo Musetti la n°25. Ma come funziona il sorteggio? Scopriamolo nei dettagli, ricordando che gli Australian Open al via dal 14 gennaio: