Primo successo in carriera per Matteo Arnaldi, che batte la wild-card australiana Adam Walton e si regala un 2° turno contro il vincente di De Minaur-Raonic. Esce di scena nel tabellone femminile Lucia Bronzetti, rimontata in tre set dall'ucraina Tsurenko. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Matteo Arnaldi festeggia la sua prima vittoria in carriera agli Australian Open. Sulla Kia Arena, il 22enne sanremese, numero 41 del ranking, ha sconfitto 7-6, 6-2, 6-4 il 24enne australiano Adam Walton, numero 176 e in gara con una wild card, dopo due ore e 36' di gioco. Cuore e determinazione nel successo dell'azzurro, che nel primo set rimonta per due volte un break di svantaggio (compreso sul 5-6) e si impone poi in un tie-break molto equilibrato (7-5). Dominato il secondo set (due break nel 1° e 5° game), Arnaldi parte avanti anche nel terzo parziale e difende con le unghie il ritorno del padrone di casa, annullando quattro palle del contro-break (saranno 9/11 in totale) e volando così al 2° turno dello Slam down under per la prima volta in carriera: qui affronterà uno tra Alex De Minaur (10^ testa di serie del seeding) e il canadese Milos Raonic.