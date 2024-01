Buona la prima per Jannik Sinner, che vola al 2° turno degli Australian Open: battuto in tre set l'olandese Botic Van de Zandschulp con i parziali di 6-4, 7-5, 6-3. L'azzurro attende ora il vincente del match tra Cachin e de Jong. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Debutto vincente per Jannik Sinner agli Australian Open : l'azzurro, testa di serie numero 4, ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 . Al secondo turno attende il vincente della sfida tra l'argentino Pedro Cachín e il qualificato olandese Jesper de Jong. Prestazione solida da parte di Sinner, che pur non servendo in maniera impeccabile (7 ace con 2 doppi falli, il 58% di prime in campo) ha annullato 5 delle 6 palle break concesse , vincendo sempre i punti importanti.

Il tabellone degli Australian Open ha regalato a Jannik Sinner un percorso non impossibile, almeno fino alla semifinale, in cui potrebbe incrociare il 10 volte campione Novak Djokovic. Dall'esordio contro l'olandese Van de Zandschulp (previsto domenica 14 gennaio), ecco i potenziali rivali dell'azzurro (con tutti i precedenti) verso la conquista del primo Slam in carriera. IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

La cronaca del match

Partenza forte per Sinner, che piazza il break già nel game d’apertura, annulla due palle break nel gioco seguente e difende il vantaggio fino al 6-4 finale in 47'. Secondo set decisamente più equilibrato: Jannik spreca una palla break nel primo game, poi dominano i servizi fino all’undicesimo gioco. Qui l'azzurro comanda gli scambi in risposta, breakka Van de Zandschulp e chiude 7-5. L'olandese però non molla: annulla quattro palle break, strappa il servizio all'altoatesino e sale 2-0. La reazione, però, è da numero 4 del mondo: Sinner vince quattro giochi di fila e archivia la pratica 6-3 in due ore e 35' di gioco.