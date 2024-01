Cobolli, prima volta show. Avanti anche Paolini

Straordinaria impresa di Flavio Cobolli, che supera al 5° set il cileno Nicolas Jarry (18^ testa di serie del seeding) e conquista la sua prima vittoria in un torneo dello Slam. Tra le donne avanti Jasmine Paolini, eliminata invece Sara Errani. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky MUSETTI AL 2° TURNO: BONZI KO

La prima volta non si scorda mai. Flavio Cobolli conquista la sua prima vittoria a livello Slam in carriera al termine di un match epico. L'attuale numero 100 del mondo, al suo secondo match in un major (aveva perso con Carlos Alcaraz al Roland Garros 2023), ha superato il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del seeding, con i parziali di 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 in quattro ore di gioco. Partita splendida, giocata in un'autentica bolgia nel Campo 13, in cui Flavio si è portato avanti due set a uno, prima di pagare un po' di inesperienza. Ceduto il quarto parziale 6-2, è finito sotto di un break nel quinto e decisivo set, dove Jarry è andato a servire per il match. Dal 30-30, a soli due punti dalla sconfitta, Cobolli è uscito da campione: tre giochi in fila e una vittoria storica. Per il 21enne di Firenze si tratta anche del primo successo in carriera contro un Top-20: affronterà al 2° turno, con ottime chance di vittoria, il russo Pavel Tokov.

IL TABELLONE E I POTENZIALI RIVALI DI SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN Sono cominciati gli Australian Open (dal 14 gennaio visibili su Sky ai canali 210 e 211). Jannik Sinner è stato piazzato nella parte alta, presidiata dal n°1 del mondo 10 volte vincitore a Melbourne, Novak Djokovic. L'azzurro, che ha vinto il 1° turno contro Van de Zandschulp, se la vedrà ora con un altro olandese, de Jong. Ecco il potenziale cammino di Sinner e i precedenti con tutti i possibili rivali verso la finale del 28 gennaio 1° TURNO: SINNER- VAN DE ZANDSCHULP (OLA) 6-4, 7-5, 6-3 2° TURNO: JESPER DE JONG (OLA) Sinner-De Jong: nessun precedente

L'olandese ha superato al 1° turno l'argentino Cachin in 4 set

De Jong, classe 2000, attualmente è n°148 del ranking mondiale: proviene dalle qualificazioni

Paolini al 2° turno: Shnaider ko 6-3, 6-4 Jasmine Paolini passa per la prima volta un turno all'Australian Open. Al quinto tentativo la numero 31 del mondo e numero 1 d'Italia ha battuto la russa Diana Shnaider, n.92 del mondo, con i parziali di 6-3, 6-4. Partita solida per l'italiana, che perde e riprende subito un break di vantaggio, per chiudere d'autorità il 1° set. Jasmine parte avanti anche nel secondo, vola 4-1 e gestisce nel finale (seppur con qualche patema). Al secondo turno Paolini affronterà Tathiana Maria o Camila Osorio, con possibile terzo turno contro la kazaka Rybakina, n.3 del ranking e finalista 12 mesi fa.

Errani battuta da Hunter: finisce 6-4, 6-3 Niente da fare invece per Sara Errani, battuta all'esordio 6-4, 6-3 dall'australiana Storm Hunter. Numero 101 WTA, Sarita era entrata in extremis in tabellone dopo il forfait di Madison Key: finita sotto di due break nel set iniziale, non è riuscita più a recuperare. Nel secondo parziale, Errani riesce a riprendersi il break di svantaggio, ma dal 2-2 un parziale di 4-1 per l'australiana chiude i conti. Per Hunter, numero 180 del mondo in singolare e prima numero 1 di doppio capace di qualificarsi per uno Slam in singolare dal 2006, si tratta del primo successo nel main draw agli Aus Open.

