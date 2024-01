Non sbagliano l'esordio due dei principali favoriti per il successo finale agli Australian Open. Come per Novak Djokovic, però, non sono tutte rose e fiori. Daniil Medvedev, terza testa di serie del seeding, vola al 2° turno grazie al ritiro del francese Terence Atmane (145 Atp) sul punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 in favore del russo. Transalpino che è uscito in lacrime a causa dei forti crampi che gli hanno impedito di concludere il match. Per Medvedev ora un 2° turno insidioso con il finlandese Ruusuvuori. Avanti, con qualche spavento, anche Stefanos Tsitsipas. Il finalista dello scorso anno ha superato il luky loser belga Zizou Berg (entrato in tabellone al posto dell'infortunato Berrettini) con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Tra le donne facili successi per Coco Gauff con la ceca Schmiedlova e per Svitolina contro Preston, mentre esce di scena la campionessa di Wimbledon Voundrousova contro l'ucraina Yastremska, proveniente dalle qualificazioni.