Berrettini si ritira dagli Australian Open

Non c'è pace per Matteo Berrettin i. L'azzurro si è infatti ritirato dagli Australian Open a meno di 24 ore dall'esordio contro il greco Stefanos Tsitsipas , 7^ testa di serie del seeding. Lo hanno comunicato gli organizzatori. "Matteo Berrettini si è ritirato dal per un infortunio al piede destro . Verrà sostituito nel tabellone da Zizou Bergs. A lui auguriamo una pronta guarigione", si legge nel post sui social. L'azzurro dunque rimanda ulteriormente il suo rientro in campo: non gioca una partita dallo scorso 31 agosto , quando si infortunò alla caviglia nel corso del 2° turno degli US Open contro il francese Arthur Rinderknech.

Il 2024 di Berrettini e l'ipotesi ranking protetto

Dopo aver chiuso in anticipo la scorsa stagione per riprendersi dal grave infortunio di New York, Berrettini in questo 2024 si era già ritirato dal torneo di Brisbane e dall'esibizione con Thiem al Kooyong Classic. Lunedì avrebbe dovuto giocare il secondo match di giornata sulla Rod Laver Arena contro Stefanos Tsitsipas, in un primo turno da pop-corn. Ora per l'azzurro potrebbe scattare 'l'operazione ranking protetto': Matteo, guidato dal nuovo coach spagnolo Francisco Roig, ha la possibilità di rientrare in massimo nove tornei con la media della classifica che ha avuto durante i primi tre mesi dal suo infortunio. Per farlo, però, dovrà attendere un altro paio di mesi, fissando la data del suo rientro sul cemento americano in marzo.