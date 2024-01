Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti raggiunge il 2° turno degli Australian Open: nonostante una prova non perfetta, il carrarino sconfigge il francese Benjamin Bonzi (110 del ranking) con i parziali di 7-6, 7-6, 4-6, 6-2. Ora lo attende uno tra Duckworth e Van Assche. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

La terza volta è quella buona. Lorenzo Musetti, che non aveva mai vinto una partita in tabellone a Melbourne, vola al 2° turno degli Australian Open. La testa di serie numero 25, ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi, n.110 del ranking, con il punteggio di 7-6, 7-6, 4-6, 6-2. Il toscano non vinceva un match nell’Happy Slam da ben 1460 giorni, quando si impose nelle qualificazioni contro Copil. Per trovare un successo in un main draw a Melbourne Park bisognava risalire addirittura al 26 gennaio 2019, con il trionfo agli Aus Open juniores. Ora lo il vincente della sfida Duckworth-Van Assche, in cui partirà ancora favorito.