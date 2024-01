Sonego-Alcaraz e non solo: il programma di giovedì

Nella notte di giovedì riflettori puntati sulla Rod Laver Arena dove Lorenzo Sonego affronterà Carlos Alcaraz. Incontri notturni anche per altri quattro italiani: Zeppieri sfida Norrie, nel torneo femminile spazio a Paolini, Trevisan e Cocciaretto. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Cinque italiani in campo nella notte tra mercoledì e giovedì per il 2° turno degli Australian Open. Riflettori puntati ovviamente sulla Rod Laver Arena, dove Lorenzo Sonego affronta il n°2 del mondo Carlos Alcaraz: nell'unico precedente (Cincinnati 2021), la spuntò proprio l'azzurro. La favola di Giulio Zeppieri prosegue con la sfida al britannico Cameron Norrie, 19 del seeding ma non al meglio per un problema al polso. In campo anche le ultime tre azzurre nel tabellone femminile. Jasmine Paolini (testa di serie n°26) affronta la tedesca Maria, Martina Trevisan se la vedrà con la francese Dodin, mentre Elisabetta Cocciaretto avrà di fronte la statunitense Navarro. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky