Alcaraz contro i tennisti italiani: precedenti e risultati
Sei mesi dopo l'ultima volta, Carlos Alcaraz torna a sfidare un azzurro. Dalla finale di Monte-Carlo con Sinner al 2° turno di Tokyo con Arnaldi, in programma sabato non prima delle 5.30 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Per lo spagnolo sarà il 44° match con tennisti azzurri: finora solo in quattro sono riusciti a batterlo. Di seguito tutti i precedenti
- Alcaraz-Sonego 3-6, 6-7(6)
- Alcaraz-Berrettini 6-1, 6-7(2), 7-6(5)
- Alcaraz-Sinner 7-6(1), 7-5
- Alcaraz-Berrettini 2-6, 6-7(3), 6-4, 6-2, 6-7(5)
- Alcaraz-Berrettini 6-2, 2-6, 6-2
- Alcaraz-Fognini 6-2, 7-5
- Alcaraz-Sinner 1-6, 4-6, 7-6(8), 3-6
- Alcaraz-Musetti 4-6, 7-6(6), 4-6
- Alcaraz-Zeppieri 7-5, 4-6, 6-3
- Alcaraz-Sinner 7-6(5), 1-6, 1-6
- Alcaraz-Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3
- Alcaraz-Fognini 6-7(5), 6-2, 6-4
- Alcaraz-Sinner 7-6(4), 6-3
- Alcaraz-Sinner 7-6(4), 4-6, 2-6
- Alcaraz-Musetti 6-3, 6-2, 6-2
- Alcaraz-Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3
- Alcaraz-Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4
- Alcaraz-Musetti 6-2, 6-2
- Sinner-Alcaraz 7-6, 6-1
- Sonego-Alcaraz 4-6, 7-6, 3-6, 6-7
- Alcaraz-Vavassori 7-6, 6-1
- Arnaldi-Alcaraz 7-6(5), 0-6, 1-6
- Sinner-Alcaraz 6-1, 3-6, 2-6
- Musetti-Alcaraz 3-6, 3-6
- Alcaraz-Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Sinner-Alcaraz 7-6(6), 4-6, 6-7 (3)
- Alcaraz-Vavassori 6-2, 6-1
- Alcaraz-Nardi 6-1, 4-6, 6-3
- Alcaraz-Musetti 3-6, 6-1, 6-0
- Alcaraz-Musetti 6-3, 7-6
- Alcaraz-Sinner 7-6, 6-1
- Alcaraz-Musetti 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 ret.
- Alcaraz-Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Alcaraz-Fognini 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1
- Sinner-Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Alcaraz-Nardi 6-1, 6-4
- Alcaraz-Sinner 5-0, rit.
- Alcaraz - Bellucci 6-1, 6-0, 6-3
- Alcaraz-Darderi 6-2, 6-4, 6-0
- Alcaraz-Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- Alcaraz-Musetti 6-4, 6-1
- Sinner-Alcaraz 7-6, 7-5
- Sinner-Alcaraz 7-6, 6-3
- Alcaraz vs Arnaldi
- Sabato, non prima delle 5.30, LIVE su Sky Sport e NOW
- Partite giocate: 43
- Vittorie: 33
- Sconfitte: 10 (contro Sinner x7, Sonego, Berrettini e Musetti)