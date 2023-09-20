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Alcaraz contro i tennisti italiani: precedenti e risultati

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Sei mesi dopo l'ultima volta, Carlos Alcaraz torna a sfidare un azzurro. Dalla finale di Monte-Carlo con Sinner al 2° turno di Tokyo con Arnaldi, in programma sabato non prima delle 5.30 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Per lo spagnolo sarà il 44° match con tennisti azzurri: finora solo in quattro sono riusciti a batterlo. Di seguito tutti i precedenti

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