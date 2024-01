Rune ko con il n. 122 Cazaux. Avanti Zverev e Ruud

Arthur Cazaux, 21enne in tabellone grazie a una wild card, elimina a sorpresa la testa di serie n. 8, Holger Rune, in quattro set. Avanzano a fatica, invece, Zverev e Ruud che vincono solo al quinto. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

SONEGO KO AL 2° TURNO CON ALCARAZ - PAOLINI AL 3° TURNO, OUT ZEPPIERI E TREVISAN