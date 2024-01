I tennisti azzurri vincitori della Coppa Davis saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giovedì 1° febbraio alle 16. L'incontro, inizialmente annunciato per il 21 dicembre 2023, era slittato per gli impegni presi da Sinner e compagni dopo la conclusione della stagione 2023. Eppure l’account ufficiale del Quirinale aveva già annunciato l’incontro per il 21 dicembre, un’incomprensione che il presidente della federtennis Angelo Binaghi ha provato a spiegare così: "Ci dispiace da morire, ma la stagione del tennis è fatta così, i ragazzi hanno già programmato le vacanze in vista della partenza per l'Australia dove comincerà la nuova stagione. E noi non possiamo cambiare di una virgola i programmi. Ci dispiace per il presidente Mattarella, lo faremo quando ci sarà possibile perché abbiamo una promessa in sospeso con il Capo dello Stato". Adesso quella data è stata fissata per il 1° febbraio, proprio al termine degli Australian Open, quando rivedremo Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti, Bolelli e Volandri tutti insieme al Quirinale.