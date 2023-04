18/21 ©Ansa

ATP Finals 2019, Berrettini-Thiem 7-6, 6-3. Matteo Berrettini chiude il suo 2019 nel circus nel migliore dei modi, diventando il 1° tennista italiano a vincere un match in singolare alle ATP Finals. Non vi erano riusciti in precedenza nè Adriano Panatta nel 1975 nè Corrado Barazzutti nel 1978. Berrettini ha battuto 7-6, 6-3 Dominic Thiem nell'ultimo match del girone Borg, in un incontro che non aveva valore per la classifica, con l'austriaco già matematicamente primo e l'azzurro eliminato.