Karen Khachanov ha giocato una partita di grande livello contro Jannik Sinner, nonostante il secco parziale di tre set a zero. Il russo è stato protagonista di quello che potrebbe essere non solo il colpo del torneo, ma anche dell'intera stagione: un pallonetto in tweener millimetrico che ha fatto impazzire la Margaret Court Arena. Guarda il video. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

SINNER AI QUARTI: KHACHANOV KO