Daniil Medvedev vola in semifinale dopo la maratona di 5 set e quattro ore contro Hubert Hurkacz. Più tardi Alcaraz-Zverev. Donne, prosegue la favola dell'ucraina Yastremska. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Daniil Medvedev batte Hubert Hurkacz e vola in semifinale agli Australian Open. 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 i parziali per il n°3 del mondo, che ha sofferto 4 ore per piegare la resistenza del polacco, testa di serie n°9 del seeding. Per Medvedev di tratta dell'ottava semifinale a livello Slam, la terza a Melbourne dopo quelle del 2021 e del 2022. Nonostante una versione ben lontana dalla migliore, il russo riesce comunque a centrare l'obiettivo minimo nello slam down under: attende ora il vincente di Zverev-Alcaraz, che chiuderanno il programma odierno sulla Rod Laver Arena.