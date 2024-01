Non solo Sinner: l'Italia sogna a Melbourne anche grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si qualificano per le semifinali del torneo di doppio grazie al successo per 7-5, 6-4 su Krawietz/Puez. Giovedì affronteranno un'altra coppia tedesca, Hanfmann/Koepfer. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

E' ancora grande Italia a Melbourne: Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali di doppio degli Australian Open. Gli azzurri hanno eliminato ai quarti per 7-5, 6-4 la coppia tedesca n.8 del tabellone, composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz. Partita solida da parte degli italiani, che con un break per set hanno chiuso la pratica in un'ora e 31'. Krawietz e Mies erano tornati a giocare insieme per questo torneo, dopo aver vinto sei titoli nel circuito maggiore, tra cui due Roland Garros consecutivi nel 2019 e 2020. Al terzo Slam come coppia in doppio, Bolelli e Vavassori hanno così centrato la loro prima semifinale. Per il bolognese si tratta della terza volta tra i migliori quattro a Melbourne dopo il 2013 (battuti da B. Bryan-M. Bryan) e il 2015, quando vinsero il torneo, sempre insieme a Fabio Fognini. Affronteranno nel prossimo turno, in programma giovedì, i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Dall’altra parte del tabellone la semifinale sarà tra il duo composto dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang contro l’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden (2 del seeding).