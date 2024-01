Venerdì sulla Rod Laver Arena, andrà in scena il settimo confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: in palio un posto nella finale degli Australian Open. Il match in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Ancora loro, ancora Sinner-Djokovic. La sfida sta diventando ormai un grande classico, come lo erano i Federer-Nadal dei tempi d'oro del tennis. In palio, questa volta, la finale degli Australian Open, primo Slam della stagione (diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky). Si gioca venerdì (orario da definire) sulla Rod Laver Arena. Il n°1 del mondo ha una striscia aperta di 33 vittorie di fila a Melbourne, dove ha trionfato in 10 occasioni e va a caccia del 25° Slam. L'azzurro è alla sua seconda partecipazione a una semifinale in un Major dopo Wimbledon 2023, quando fu battuto proprio dal serbo. Djokovic guida 4-2 i precedenti, ma Sinner ha vinto due degli ultimi tre.