Divertente botta e risposta tra l'allenatore e l'azzurro, che a sorpresa irrompe alla conferenza stampa del coach australiano. "Com'è allenare Jannik?", chiede Sinner. "È un lavoro che fa schifo, non siamo pagati abbastanza e si diverte a portarci via soldi giocando a carte", risponde un sorridente Cahill. Domenica alle 9.30 la finale degli Aus Open contro Medvedev in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

SINNER-MEDVEDEV, I PRECEDENTI