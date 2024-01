Intervenuto negli studi Sky Paolo Bertolucci ha commentato il trionfo in Australia di Sinner, autore di una strepitosa rimonta in finale su Medvedev simile a quella riuscita a Nadal nel 2022, proprio contro il russo: "Mentalmente Jannik è molto vicino a Rafa e oggi, quando l'ha agganciato, sapevo già come sarebbe andata a finire. Basta vedere gli ace, arrivati al momento giusto: non è fortuna, i campioni fanno così...". L'analisi completa nel VIDEO sopra

