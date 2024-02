Nuovo taglio per Holger Rune: il danese si è presentato al torneo di Montpellier con i capelli totalmente rasati ai lati e un ciuffo spettinato che usciva dal capello nel match d'esordio con lo spagnolo Llamas Ruiz, coinciso con la sua centesima vittoria in carriera nel circuito ATP. Rune, che nei giorni scorsi ha annunciato la separazione con Severin Luthi, non è nuovo a cambi di look visto che una volta si presentò in campo con delle...treccine