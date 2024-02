Si conclude il rapporto tra Boris Becker e Holger Rune, ad annunciarlo è lo stesso allenatore tedesco: "Non posso dargli ciò di cui ha bisogno ora. Per raggiungere le Finals dovrei essere disponibile per lui molto più di quanto possa fare". È il secondo addio nella squadra di Rune dopo quello di Luthi, pochi giorni fa

È già divorzio tra Boris Becker e Holger Rune : nell'ottobre 2023 il tennista danese aveva assunto l'ex allenatore di Djokovic . Una collaborazione che, però, si è conclusa appena 4 mesi dopo, e ad annunciarlo è lo stesso Becker attraverso il suo profilo ufficiale X: "Vorrei informarvi che con effetto immediato rassegno le mie dimissioni da coach di Holger Rune. Abbiamo iniziato questa partnership con l'obiettivo di raggiungere le Finals a fine anno, ma andando avanti ho capito che per arrivare a questo risultato avrei dovuto essere disponibile per Holger molto più di quanto io possa fare. A causa di responsabilità professionali e personali non posso dargli quello che ora gli serve . Gli auguro il meglio e resterò sempre il suo primo tifoso. Ho davvero apprezzato questo viaggio insieme".

Addio a Becker dopo quello a Luhti

Un periodo di grandi cambiamenti per Holger Rune che pochi giorni fa aveva già concluso il rapporto con Severin Luhti, ex coach di Roger Federer. In quell’occasione fu la madre e manager del danese a spiegare il perchè della decisione: Rune necessiterebbe di un allenatore che sia sempre con lui, per questo motivo lo svizzero è stato sostituito da Kenneth Carlsen. Dal messaggio social di Boris Becker, si apprende come anche per il tedesco sarebbe stato difficile garantire l'impegno richiesto.