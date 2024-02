Sinner e non solo: 4 tornei da oggi LIVE su Sky

Quattro tornei in programma su Sky fino a domenica con sette azzurri in giro per il mondo. Riflettori puntati su Rotterdam dove tornerà in campo Jannik Sinner dopo il trionfo agli Australian Open. In Olanda anche Musetti e Sonego. Uomini in scena pure a Delray Beach (con Arnaldi) e Buenos Aires (con Darderi e Vavassori), mentre le donne sono impegnate a Doha per il primo WTA 1000 della stagione. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da domani, domenica 11 a domenica 18 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA. L’atteso ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo il trionfo agli Australian Open, sarà l’evento della settimana. Il campione di Melbourne sarà in campo a Rotterdam (cemento indoor) come testa di serie numero 1. L’italiano debutterà contro l’olandese Botic van de Zandschulp in un torneo che vedrà al via altri quattro top-10: il russo Andrey Rublev, il norvegese Holger Rune, il polacco Hubert Hurkacz e l’australiano Alex De Minaur, oltre agli altri italiani Lorenzo Musetti (al primo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor) e Lorenzo Sonego (che debutterà contro il bulgaro Grigor Dimitrov). Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la stella dell’ATP 250 di Buenos Aires (terra), dove ci saranno anche Luciano Darderi (fresco vincitore del primo titolo ATP in carriera a Cordoba) e Andrea Vavassori, mentre all’ATP 250 di Delray Beach (cemento) c'è al via Matteo Arnaldi. Le donne, invece, sono in scena sul cemento di Doha per il primo WTA 1000 della stagione. Testa di serie numero 1 è la polacca Iga Swiatek, davanti alla kazaka Elena Rybakina e alla statunitense Coco Gauff. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini.