Musetti subito fuori: vince Griekspoor in 3 set

Lorenzo Musetti lascia immediatamente l'ABN Amro Open, torneo ATP 500 in corso a Rotterdam. Il numero 27 del mondo ha ceduto al debutto al padrone di casa Tallon Griekspoor, numero 30, che si è imposto in rimonta con i parziali di 3-6, 7-6, 7-6 dopo quasi tre ore di lotta. Per il carrarino un'altra uscita che fa male, in un torneo dove tra l'altro nell'unica partecipazione precedente del 2022, aveva raggiunto i quarti di finale.

La cronaca del match

Musetti molto convincente al servizio: lascia le briciole al suo rivale (5 punti), si procura sei palle break e gliene basta una nel quarto gioco per chiudere agevolmente 6-3. Griekspoor sale di livello nel secondo parziale, ma Lorenzo nei suoi turni è quasi ingiocabile. L'azzurro salva cinque set point, ma al sesto tentativo il padrone di casa trascina il match al terzo dopo aver vinto il tie-break. Musetti non si abbatte e nel terzo parziale parte subito avanti di un break, ma viene rimontato, fallisce due match-point e viene trascinato ancora al tie-break. Qui Griekspoor, trascinato dal pubblico, chiude i conti 7-3: al 2° turno affronterà il vincente di Hurkacz (4^ testa di serie del seeding) contro Machac. In tabellone anche Jannik Sinner (testa di serie n°1, che debutterà mercoledì alle 19.30 contro Van de Zandschulp) e Lorenzo Sonego (primo avversario Grigor Dimitrov).