Da Melbourne a Rotterdam: cosa cambia per Sinner

Jannik Sinner debutterà mercoledì alle 19.30 contro Van de Zandschulp nel primo torneo dopo la vittoria del primo Slam 2024. Un anno si arrese in finale a Medvedev, oggi ci arriva come uomo da battere. Nel video con Angelo Mangiante abbiamo seguito da vicino l’allenamento per capire come cambierà il suo gioco, passando dal cemento all’aperto in Australia al sintetico velocissimo olandese

L'ATP 500 di Rotterdam è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Uno dei quattro tornei che vi trasmetteremo nel corso di questa settimana. In Olanda, oltre a Sinner, presenti in tabellone anche Musetti e Sonego. Nel 250 di Buenos Aires (Carlos Alcaraz testa di serie numero 1) tutti i riflettori sono su Luciano Darderi, fresco vincitore del primo titolo ATP in carriera a Cordoba, uno dei due italiani in tabellone (l'altro è Vavassori). Nel 250 di Delray Beach c'è Matteo Arnaldi. In campo femminile, live su Sky anche il primo WTA 1000 a Doha: in tabellone l’azzurra Jasmine Paolini.