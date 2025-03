Nuovo caso di molestie nel tennis femminile ad un mese dal caso di Emma Raducanu a Dubai. Iga Swiatek, uscita di scena in semifinale nel torneo di Miami sconfitta dalla filippina Alex Eala (2-6, 5-7), poche ore prima del match aveva subito gli attacchi di un tifoso molesto nel corso di una seduta di allenamento. "Ehi Iga, chiama tua madre. Quando farai pace con lei? Daria (la psicologa della tennista, ndr) corre con l'acqua come un cane addestrato". Questo uno dei tanti messaggi lanciati dagli spalti contro Swiatek da un quarantenne polacco che vive in Florida ed è stato subito allontanato dall'impianto e fermato dalle autorità. Pronte le contromisure dello staff della tennista, con un deciso incremento della sicurezza.

