De Minaur, esordio ok. Mercoledì tocca a Sinner

Debutto positivo per De Minaur che batte Korda in due set. In serata scenderanno in campo Rublev e Hurkacz. Intanto è stato ufficializzato il programma di mercoledì: Dimitrov-Sonego alle 13, Sinner-Van de Zandschulp alle 19.30. L'ATP Rotterdam è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

