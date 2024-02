Cobolli al 2° turno da ripescato: battuto Daniel

Entrato in tabellone come lucky loser, Flavio Cobolli raggiunge il secondo turno dell'ATP 250 di Delray Beach battendo il giapponese Daniel in tre set. Il romano affronterà giovedì lo statunitense Svajda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

Dopo Matteo Arnaldi anche Flavio Cobolli stacca il pass per il secondo turno dell'ATP 250 di Delray Beach, in corso sui campi in cemento outdoor della Florida e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Ko nel round decisivo delle qualificazioni e ripescato in tabellone come lucky loser dopo il ritiro dell'australiano Duckworth, Cobolli ha battuto il giapponese Taro Daniel in due ore e 23 minuti di gioco di gioco con il punteggio di 1-6, 6-2, 7-6. Una vittoria in rimonta e combattuta per il romano che nel terzo set, dopo aver servito per il match nel nono gioco e subito il controbreak di Daniel, ha chiuso al tiebreak, dominato con un netto 7-1. L'azzurro ha faticato a mettere la prima in campo (solo 45%), ma è stato efficace soprattutto in risposta sulla seconda del giapponese, con il 57% di punti vinti.