ATP Buenos Aires, Vavassori avanza al 2° turno

Entrato in tabellone dalle qualificazioni, Vavassori batte il brasiliano Seyboth Wild in due set e torna a vincere nel circuito ATP dopo 259 giorni. Al secondo turno giocherà contro Djere, n. 7 del seeding. In serata Darderi affronterà l'argentino Navone. L'ATP Buenos Aires è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

