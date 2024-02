Il numero 2 del mondo eliminato in due set dal cileno: niente finale per il campione in carica dell’ATP 250 di Buenos Aires, che manca una finale per il settimo torneo di fila. Nel doppio invece altra finale per Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che battono Barrientos e Matos: dopo la finale degli Australian Open ora un’altra chance di vincere un titolo per i due tennisti italiani contro Granollers e Zeballos

Carlos Alcaraz è stato eliminato in semifinale all’ATP 250 di Buenos Aires. Lo spagnolo, campione in carica al torneo in corso in Argentina, è stato battuto in due set, in poco meno di due ore, dal cileno Nicolas Jarry, numero 21 del ranking. Niente finale, dunque, per il numero 2 del mondo, che dopo essere uscito nei quarti di finale degli Australian Open con Zverev, aveva scelto di ripartire da questo torneo sulla terra rossa per guadagnare punti sul numero 1 Djokovic, in attesa dei due 1000 sul cemento di Indian Wells e Miami. La sua corsa si è invece fermata in semifinale: in finale va Jarry, che sfiderà Facundo Diaz Acosta. L’ultimo titolo vinto da Alcaraz resta dunque ancora quello conquistato a Wimbledon: lo spagnolo manca una finale per il settimo torneo di fila.