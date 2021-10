Jannik Sinner continua a riscrivere pagine di storia del nostro tennis: ad appena 20 anni e 2 mesi entra nella Top 10 del ranking mondiale, quinto azzurro a riuscirci. Lunedì arriverà l'ufficialità dall'ATP, con il Next Gen altoatesino n°9 del mondo. Ecco la classifica dei migliori italiani a livello ATP nell'Era Open. Sabato 30 ottobre la semifinale tra Sinner e Tiafoe in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW non prima delle 15:30

