Bolelli e Vavassori vincono l'ATP di Buenos Aires

Primo successo insieme per i due tennisti italiani, che in finale hanno sconfitto gli argentini Granollers/Zeballos in due set (6-2, 7-6)

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il torneo di doppio all'ATP 250 di Buenos Aires. I due tennisti italiani hanno sconfitto in finale gli argentini Granollers e Zeballos con il punteggio di 6-2, 7-6. Per Bolelli e Vavassori è il primo trofeo vinto insieme. In semfinale avevano sconfitto la coppia Matos-Barrientos. La coppia azzurra a gennaio aveva raggiunto la finale degli Australian Open, ma erano stati sconfitti da Bopanna ed Ebden.