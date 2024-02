L'azzurro si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair: "Sto facendo anche la mia storia personale, ma non mi voglio fermare. Lavoro tantissimo per raggiungere i miei obiettivi e i miei sogni perché non voglio avere rimpianti. Ci sono anche io tra quelli da battere insieme a Djokovic, Alcaraz, Zverev e Medvedev"

Dopo il primo Slam e il best ranking da n. 3 ATP (mai nessun italiano si è spinto così in alto), c'è un altro sogno da realizzare per Jannik Sinner: diventare numero uno al mondo. "Sicuramente è un sogno e stiamo lavorando per andarci il più vicino possibile" ha ammesso l'altoatesino, oggi distante appena 1.585 pt da Djokovic, in una lunga intervista a Vanity Fair. Sinner ha la consapevolezza di aver già scritto la storia del tennis italiano, ma non vuole fermarsi: "È una roba forte, bella, ma io sto facendo anche la mia storia personale, e la sto facendo per me stesso. Se mi guardo indietro so di avere fatto un bel percorso, ma non mi voglio fermare. Sono uno abbastanza concentrato. Il che non vuol dire che non mi stia godendo il momento".