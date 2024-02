Jasmine Paolini a caccia del suo primo titolo 1000 della carriera a Dubai: l'azzurra affronta oggi in finale la russa Anna Kalinskaya. Il match in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jasmine Paolini affronta Anna Kalinskaya nella finale del torneo WTA 1000 di Dubai. Il match in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per l'azzurra quella al “Duty Free Tennis Championships” è stata finora una settimana magica, con la prima finale in un 1000 in carriera. Non solo, perché sul cemento di Dubai, è già diventata la nona italiana di sempre ad entrare in top 20 dopo Schiavone (n.4), Errani (n.5), Pennetta (n.6), Vinci (n.7), Farina (n.11), Reggi (n.13), Cecchini (n.15) e Trevisan (n.18). Paolini al momento è infatti 16 del ranking, ma salirebbe 14 in caso di successo.