Diventano sei gli italiani in tabellone a Indian Wells con la wild card concessa a Fabio Fognini che giocherà il Masters 1000 californiano per la quindicesima volta in carriera. Il torneo sarà in diretta dal 6 al 17 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

Ci sarà anche Fabio Fognini al via del Masters 1000 di Indian Wells. Il ligure ha ottenuto una wild card per il primo torneo del Sunshine Double, in diretta dal 6 al 17 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW. Una notizia che era nell'aria dopo la cancellazione di Fognini dalle qualificazioni, confermata dagli organizzatori che hanno svelato le 13 wild card del torneo, 5 al maschile e 8 al femminile (tra le donne spicca l'invito alla 43enne Venus Williams che non gioca un match dagli US Open dello scorso agosto). Fognini, oggi n. 109 al mondo, diventa così il sesto italiano in tabellone a Indian Wells dopo Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Cobolli. Nelle qualificazioni, invece, ci saranno Luca Nardi e Andrea Vavassori. Per Fabio sarà la 15^ partecipazione in carriera al Masters 1000 californiano, il quarto torneo stagionale in un inizio anno segnato dal nuovo fastidio al polpaccio che l'ha costretto a un mese di stop tra gennaio e febbraio.