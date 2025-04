Inizia Monte-Carlo: alle 13 Arnaldi LIVE su Sky

Nel Principato si alza il sipario sul primo Masters 1000 stagionale su terra rossa, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica prossima. Al via sei italiani: il primo a scendere in campo sarà Matteo Arnaldi, impegnato alle 13 con Gasquet RISULTATI LIVE

Inizia da Monte-Carlo la stagione del grande tennis sulla terra rossa. Nel Principato si alza il sipario sul Rolex Monte-Carlo Masters, il primo 1000 stagionale europeo da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 13 aprile. Un primo test sulla terra per tutti i big: da Sascha Zverev e Carlos Alcaraz a caccia di conferme, passando per Novak Djokovic.

Come seguire l'Atp Monte-Carlo su Sky Sport e NOW La copertura del torneo sarà totale: sarà infatti possibile assistere su Sky e NOW a tutte le partite del tabellone del singolare e del doppio, senza perdere neanche un punto. La squadra tennis di Sky Sport è pronta a raccontare il Masters 1000 di Monte-Carlo: Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido si alterneranno al commento degli incontri dal Country Club del Principato, insieme a Laura Golarsa e Fabio Colangelo. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi e Alessandro Sugoni mentre Stefano Meloccaro sarà l’inviato a Monte-Carlo per le interviste, gli aggiornamenti in diretta e gli approfondimenti di “The Insider – Monte-Carlo”. Gli studi di presentazione e di analisi saranno condotti da Eleonora Cottarelli. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Leggi anche Zverev-Berrettini al 2° turno? Il tabellone

I match di domenica su Sky Sport e NOW SKY SPORT ARENA (204) ore 13: ARNALDI (Ita) vs Gasquet (Fra)

(Ita) vs Gasquet (Fra) a seguire: Thompson (Aus) vs Mpetshi Perricard (Fra)

a seguire: Tsitsipas/Tsitsipas vs Harrison/King

Atp Monte-Carlo, la programmazione su Sky Sport e NOW Domenica 6 aprile Sky Sport Arena: dalle 13 alle 19 Lunedì 7 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 19 Martedì 8 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 19 Mercoledì 9 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 19 Giovedì 10 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18

Sky Sport Arena: dalle 11 alle 19 Venerdì 11 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 (quarti di finale)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 13 (1° quarto di finale) Sabato 12 aprile dalle 11: prima semifinale doppio su Sky Sport Tennis

dalle 13.30: prima semifinale singolare su Sky Sport Tennis

dalle 15.30: seconda semifinale singolare su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 17.30: seconda semifinale doppio su Sky Sport Tennis Domenica 13 aprile dalle 12: finale doppio su Sky Sport Tennis

dalle 14.30: studio tennis su Sky Sport Tennis

dalle 15: finale singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

dalle 17.30: studio tennis su Sky Sport Tennis