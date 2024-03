Alcaraz vince l'esibizione a Las Vegas: Nadal ko

Alcaraz vince l'esibizione organizzata da Netflix a Las Vegas superando un ottimo Nadal in un super tiebreak infinito. "Come fan continuerò a godermi Carlos per molto tempo" ha detto Rafa, al rientro dopo due mesi di stop. Entrambi giocheranno il Masters 1000 di Indian Wells, in diretta da mercoledì su Sky Sport e in streaming su NOW

