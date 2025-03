Berrettini al 3° turno: O'Connell battuto in 2 set

Buon esordio per Berrettini che batte O'Connell con il punteggio di 6-2, 7-6 in poco più di un'ora e mezza di gioco. L'azzurro domina il primo set, poi risolve un secondo parziale equilibrato con un tiebreak di alto livello. Al terzo turno il romano affronterà Tsitsipas o Seyboth Wild. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia bene il Masters 1000 di Indian Wells per Matteo Berrettini . L'azzurro è al terzo turno grazie alla vittoria in due set sull'australiano Christopher O'Connell, n. 75 Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 33 minuti di gioco. Stesso score e stesso copione del precedente di due settimane fa a Dubai : un parziale dominato (in questo caso il primo) e un altro risolto al tiebreak in cui è uscita fuori tutta la qualità di Berrettini, alla quinta vittoria negli ultimi sette match disputati.

La cronaca del match

L'impatto sul match di Berrettini è devastante e ben presto il primo set si trasforma in un monologo. All'azzurro bastano 29 minuti per chiudere il parziale: prima il break in apertura, poi il secondo break nel quinto gioco a suggellare un set con soli tre punti persi al servizio. Il copione, però, cambia nel secondo set. O'Connell entra in partita, sale nel rendimento al servizio e trova continuità in risposta. Il risultato è un parziale on serve, in cui Berrettini annulla una palla break nell'ottavo gioco. Si arriva così al tiebreak, giocato alla perfezione da Matteo che ha vinto cinque punti su cinque in risposta. L'azzurro ottiene così la prima vittoria a Indian Wells dal 2022: adesso affronterà Tsitsipas o Seyboth Wild.